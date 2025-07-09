KurseKategorien
PRM: Perimeter Solutions, SA

22.04 USD 0.44 (2.04%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PRM hat sich für heute um 2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.49 bis zu einem Hoch von 22.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die Perimeter Solutions, SA-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
21.49 22.07
Jahresspanne
8.76 23.77
Vorheriger Schlusskurs
21.60
Eröffnung
21.67
Bid
22.04
Ask
22.34
Tief
21.49
Hoch
22.07
Volumen
1.206 K
Tagesänderung
2.04%
Monatsänderung
-0.27%
6-Monatsänderung
118.22%
Jahresänderung
63.62%
