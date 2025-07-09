Währungen / PRM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PRM: Perimeter Solutions, SA
22.04 USD 0.44 (2.04%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRM hat sich für heute um 2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.49 bis zu einem Hoch von 22.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Perimeter Solutions, SA-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRM News
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Perimeter Solutions: Direktor verkauft Aktien im Wert von 561.250 $
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Medical, Aerospace/Defense Plays Pace Newcomers To Best Stock Lists. See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More.
- Nvidia Leads 14 Hot Hot Stocks Onto Various IBD Watchlists: Check Out Other Top Performers On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Perimeter Solutions stock hits all-time high at 21.94 USD
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Why This Week’s Market Jitters Don’t Change What’s Next
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- Axon, Perimeter Solutions, Futu Rise Onto Best Stock Lists: Check Out New Names Arriving On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Perimeter Solutions stock hits all-time high at $18.77
- Netflix Rises Onto IBD Best Stock Lists, Along With 8 Other Growth Stocks. Who Else Is On The IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Watchlists?
- Here's Why Gold Stocks Continue To Draw Investors. Looking For The Best Stocks To Buy And Watch? Check These Lists
- Perimeter Solutions (PRM) Stock: Strong Quarter, 28% Upside
- Perimeter Solutions stock reaches all-time high at 17.43 USD
- Perimeter Solutions, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PRM)
- Perimeter Solutions, Inc. (PRM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PRM Sales Jump 28 Percent
- Perimeter Solutions, SA (PRM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Perimeter Solutions Q2 2025 slides: revenue jumps 28%, adjusted EBITDA up 41%
- Perimeter Solutions earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Janus Henderson Venture Fund Q2 2025 Commentary
- Perimeter Solutions SA stock hits all-time high at 16.71 USD
- Perimeter Solutions SA stock hits all-time high at 15.73 USD
Tagesspanne
21.49 22.07
Jahresspanne
8.76 23.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.60
- Eröffnung
- 21.67
- Bid
- 22.04
- Ask
- 22.34
- Tief
- 21.49
- Hoch
- 22.07
- Volumen
- 1.206 K
- Tagesänderung
- 2.04%
- Monatsänderung
- -0.27%
- 6-Monatsänderung
- 118.22%
- Jahresänderung
- 63.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K