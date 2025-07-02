통화 / PRM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PRM: Perimeter Solutions, SA
21.89 USD 0.15 (0.68%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PRM 환율이 오늘 -0.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.56이고 고가는 22.25이었습니다.
Perimeter Solutions, SA 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRM News
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Medical, Aerospace/Defense Plays Pace Newcomers To Best Stock Lists. See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More.
- Nvidia Leads 14 Hot Hot Stocks Onto Various IBD Watchlists: Check Out Other Top Performers On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Perimeter Solutions stock hits all-time high at 21.94 USD
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Why This Week’s Market Jitters Don’t Change What’s Next
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- Axon, Perimeter Solutions, Futu Rise Onto Best Stock Lists: Check Out New Names Arriving On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Perimeter Solutions stock hits all-time high at $18.77
- Netflix Rises Onto IBD Best Stock Lists, Along With 8 Other Growth Stocks. Who Else Is On The IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Watchlists?
- Here's Why Gold Stocks Continue To Draw Investors. Looking For The Best Stocks To Buy And Watch? Check These Lists
- Perimeter Solutions (PRM) Stock: Strong Quarter, 28% Upside
- Perimeter Solutions stock reaches all-time high at 17.43 USD
- Perimeter Solutions, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PRM)
- Perimeter Solutions, Inc. (PRM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PRM Sales Jump 28 Percent
- Perimeter Solutions, SA (PRM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Perimeter Solutions Q2 2025 slides: revenue jumps 28%, adjusted EBITDA up 41%
- Perimeter Solutions earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Janus Henderson Venture Fund Q2 2025 Commentary
- Perimeter Solutions SA stock hits all-time high at 16.71 USD
- Perimeter Solutions SA stock hits all-time high at 15.73 USD
- Perimeter Solutions stock hits 52-week high at 14.63 USD
일일 변동 비율
21.56 22.25
년간 변동
8.76 23.77
- 이전 종가
- 22.04
- 시가
- 22.04
- Bid
- 21.89
- Ask
- 22.19
- 저가
- 21.56
- 고가
- 22.25
- 볼륨
- 1.444 K
- 일일 변동
- -0.68%
- 월 변동
- -0.95%
- 6개월 변동
- 116.73%
- 년간 변동율
- 62.51%
20 9월, 토요일