PRM: Perimeter Solutions, SA

21.89 USD 0.15 (0.68%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PRM ha avuto una variazione del -0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.56 e ad un massimo di 22.25.

Segui le dinamiche di Perimeter Solutions, SA. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.56 22.25
Intervallo Annuale
8.76 23.77
Chiusura Precedente
22.04
Apertura
22.04
Bid
21.89
Ask
22.19
Minimo
21.56
Massimo
22.25
Volume
1.444 K
Variazione giornaliera
-0.68%
Variazione Mensile
-0.95%
Variazione Semestrale
116.73%
Variazione Annuale
62.51%
20 settembre, sabato