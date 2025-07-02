Valute / PRM
PRM: Perimeter Solutions, SA
21.89 USD 0.15 (0.68%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PRM ha avuto una variazione del -0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.56 e ad un massimo di 22.25.
Segui le dinamiche di Perimeter Solutions, SA. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
21.56 22.25
Intervallo Annuale
8.76 23.77
- Chiusura Precedente
- 22.04
- Apertura
- 22.04
- Bid
- 21.89
- Ask
- 22.19
- Minimo
- 21.56
- Massimo
- 22.25
- Volume
- 1.444 K
- Variazione giornaliera
- -0.68%
- Variazione Mensile
- -0.95%
- Variazione Semestrale
- 116.73%
- Variazione Annuale
- 62.51%
