PRM: Perimeter Solutions, SA
22.04 USD 0.44 (2.04%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PRMの今日の為替レートは、2.04%変化しました。日中、通貨は1あたり21.49の安値と22.07の高値で取引されました。
Perimeter Solutions, SAダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRM News
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Medical, Aerospace/Defense Plays Pace Newcomers To Best Stock Lists. See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More.
- Nvidia Leads 14 Hot Hot Stocks Onto Various IBD Watchlists: Check Out Other Top Performers On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Perimeter Solutions stock hits all-time high at 21.94 USD
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Why This Week’s Market Jitters Don’t Change What’s Next
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- Axon, Perimeter Solutions, Futu Rise Onto Best Stock Lists: Check Out New Names Arriving On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Perimeter Solutions stock hits all-time high at $18.77
- Netflix Rises Onto IBD Best Stock Lists, Along With 8 Other Growth Stocks. Who Else Is On The IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Watchlists?
- Here's Why Gold Stocks Continue To Draw Investors. Looking For The Best Stocks To Buy And Watch? Check These Lists
- Perimeter Solutions (PRM) Stock: Strong Quarter, 28% Upside
- Perimeter Solutions stock reaches all-time high at 17.43 USD
- Perimeter Solutions, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PRM)
- Perimeter Solutions, Inc. (PRM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PRM Sales Jump 28 Percent
- Perimeter Solutions, SA (PRM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Perimeter Solutions Q2 2025 slides: revenue jumps 28%, adjusted EBITDA up 41%
- Perimeter Solutions earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Janus Henderson Venture Fund Q2 2025 Commentary
- Perimeter Solutions SA stock hits all-time high at 16.71 USD
- Perimeter Solutions SA stock hits all-time high at 15.73 USD
- Perimeter Solutions stock hits 52-week high at 14.63 USD
1日のレンジ
21.49 22.07
1年のレンジ
8.76 23.77
- 以前の終値
- 21.60
- 始値
- 21.67
- 買値
- 22.04
- 買値
- 22.34
- 安値
- 21.49
- 高値
- 22.07
- 出来高
- 1.206 K
- 1日の変化
- 2.04%
- 1ヶ月の変化
- -0.27%
- 6ヶ月の変化
- 118.22%
- 1年の変化
- 63.62%
