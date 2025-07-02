КотировкиРазделы
PRM: Perimeter Solutions, SA

21.56 USD 0.86 (3.84%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PRM за сегодня изменился на -3.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.89, а максимальная — 22.24.

Следите за динамикой Perimeter Solutions, SA. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
20.89 22.24
Годовой диапазон
8.76 23.77
Предыдущее закрытие
22.42
Open
22.00
Bid
21.56
Ask
21.86
Low
20.89
High
22.24
Объем
1.824 K
Дневное изменение
-3.84%
Месячное изменение
-2.44%
6-месячное изменение
113.47%
Годовое изменение
60.06%
