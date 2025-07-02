Валюты / PRM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PRM: Perimeter Solutions, SA
21.56 USD 0.86 (3.84%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRM за сегодня изменился на -3.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.89, а максимальная — 22.24.
Следите за динамикой Perimeter Solutions, SA. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PRM
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Medical, Aerospace/Defense Plays Pace Newcomers To Best Stock Lists. See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More.
- Nvidia Leads 14 Hot Hot Stocks Onto Various IBD Watchlists: Check Out Other Top Performers On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Perimeter Solutions stock hits all-time high at 21.94 USD
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Why This Week’s Market Jitters Don’t Change What’s Next
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- Axon, Perimeter Solutions, Futu Rise Onto Best Stock Lists: Check Out New Names Arriving On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Perimeter Solutions stock hits all-time high at $18.77
- Netflix Rises Onto IBD Best Stock Lists, Along With 8 Other Growth Stocks. Who Else Is On The IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Watchlists?
- Here's Why Gold Stocks Continue To Draw Investors. Looking For The Best Stocks To Buy And Watch? Check These Lists
- Perimeter Solutions (PRM) Stock: Strong Quarter, 28% Upside
- Perimeter Solutions stock reaches all-time high at 17.43 USD
- Perimeter Solutions, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PRM)
- Perimeter Solutions, Inc. (PRM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PRM Sales Jump 28 Percent
- Perimeter Solutions, SA (PRM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Perimeter Solutions Q2 2025 slides: revenue jumps 28%, adjusted EBITDA up 41%
- Perimeter Solutions earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- Janus Henderson Venture Fund Q2 2025 Commentary
- Perimeter Solutions SA stock hits all-time high at 16.71 USD
- Perimeter Solutions SA stock hits all-time high at 15.73 USD
- Perimeter Solutions stock hits 52-week high at 14.63 USD
Дневной диапазон
20.89 22.24
Годовой диапазон
8.76 23.77
- Предыдущее закрытие
- 22.42
- Open
- 22.00
- Bid
- 21.56
- Ask
- 21.86
- Low
- 20.89
- High
- 22.24
- Объем
- 1.824 K
- Дневное изменение
- -3.84%
- Месячное изменение
- -2.44%
- 6-месячное изменение
- 113.47%
- Годовое изменение
- 60.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.