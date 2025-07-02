货币 / PRM
PRM: Perimeter Solutions, SA
21.56 USD 0.86 (3.84%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PRM汇率已更改-3.84%。当日，交易品种以低点20.89和高点22.24进行交易。
关注Perimeter Solutions, SA动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PRM新闻
日范围
20.89 22.24
年范围
8.76 23.77
- 前一天收盘价
- 22.42
- 开盘价
- 22.00
- 卖价
- 21.56
- 买价
- 21.86
- 最低价
- 20.89
- 最高价
- 22.24
- 交易量
- 1.824 K
- 日变化
- -3.84%
- 月变化
- -2.44%
- 6个月变化
- 113.47%
- 年变化
- 60.06%
