PRM: Perimeter Solutions, SA

21.89 USD 0.15 (0.68%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PRM fiyatı bugün -0.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.56 ve Yüksek fiyatı olarak 22.25 aralığında işlem gördü.

Perimeter Solutions, SA hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
21.56 22.25
Yıllık aralık
8.76 23.77
Önceki kapanış
22.04
Açılış
22.04
Satış
21.89
Alış
22.19
Düşük
21.56
Yüksek
22.25
Hacim
1.444 K
Günlük değişim
-0.68%
Aylık değişim
-0.95%
6 aylık değişim
116.73%
Yıllık değişim
62.51%
21 Eylül, Pazar