PLTK: Playtika Holding Corp
3.50 USD 0.04 (1.16%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PLTK para hoje mudou para 1.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.48 e o mais alto foi 3.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Playtika Holding Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PLTK Notícias
Faixa diária
3.48 3.54
Faixa anual
3.42 8.80
- Fechamento anterior
- 3.46
- Open
- 3.48
- Bid
- 3.50
- Ask
- 3.80
- Low
- 3.48
- High
- 3.54
- Volume
- 1.198 K
- Mudança diária
- 1.16%
- Mudança mensal
- -4.11%
- Mudança de 6 meses
- -32.56%
- Mudança anual
- -55.86%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh