PLTK: Playtika Holding Corp
3.59 USD 0.01 (0.28%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PLTK за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.55, а максимальная — 3.63.
Следите за динамикой Playtika Holding Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PLTK
- UBS снизил целевую цену акций Playtika до $4 с $5,50
- Playtika stock price target lowered to $4 from $5.50 at UBS
- Goldman Sachs lowers Playtika stock price target on Slotomania decline
- Playtika Holding Corp stock hits 52-week low at 3.97 USD
- Playtika (PLTK) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Playtika Holding (PLTK) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: Playtika Holding (PLTK) Q2 Earnings Expected to Decline
- Poker Star Samantha Abernathy Joins WSOP Free-to-Play app as Global Ambassador with In-Game Avatar, Upping the Ante for Players Worldwide
- ExlService stock tops TD Cowen’s best smidcap ideas for 2025
- WSOP Free-to-Play App Offering Nine Lucky Players’ the Chance to Win Vegas Vacations Just in Time for the Main Event of the Year!
- The bulls are back in town. Goldman and this Wall Street optimist are lifting their S&P 500 targets on tariff relief.
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Tech And Telcom Stocks Delivering High-Dividend Yields - NetEase (NASDAQ:NTES), Playtika Holding (NASDAQ:PLTK)
- Playtika: Fun 'N Games, Big Yield, Growth Catalysts, And Investors' Blinders (NASDAQ:PLTK)
- Why Is Mobile Games Giant Playtika Soaring On Wednesday? - Playtika Holding (NASDAQ:PLTK)
- Double Upgrade Sends Playtika Holding Stock (NASDAQ:PLTK) Rocketing Upward - TipRanks.com
- Paychex Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Worthington Enterprises, GameStop, Cintas And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Ashland (NYSE:ASH), Cintas (NASDAQ:CTAS)
- BofA upgrades Playtika as it sees 48% upside on strong cash flow
- Top 3 Tech And Telecom That Could Lead To Your Biggest Gains This Month - Playtika Holding (NASDAQ:PLTK), Cumulus Media (NASDAQ:CMLS)
- Adobe, Dollar General And Kohl's To Report Results; Investors Look To Inflation Report
- Playtika Holding Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PLTK)
- Playtika: Battling Stagnation With The Acquisition Of SuperPlay (NASDAQ:PLTK)
Дневной диапазон
3.55 3.63
Годовой диапазон
3.52 8.80
- Предыдущее закрытие
- 3.58
- Open
- 3.58
- Bid
- 3.59
- Ask
- 3.89
- Low
- 3.55
- High
- 3.63
- Объем
- 4.397 K
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- -1.64%
- 6-месячное изменение
- -30.83%
- Годовое изменение
- -54.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.