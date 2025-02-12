시세섹션
통화 / PLTK
주식로 돌아가기

PLTK: Playtika Holding Corp

3.44 USD 0.19 (5.23%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

PLTK 환율이 오늘 -5.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.44이고 고가는 3.65이었습니다.

Playtika Holding Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PLTK News

일일 변동 비율
3.44 3.65
년간 변동
3.42 8.80
이전 종가
3.63
시가
3.64
Bid
3.44
Ask
3.74
저가
3.44
고가
3.65
볼륨
4.430 K
일일 변동
-5.23%
월 변동
-5.75%
6개월 변동
-33.72%
년간 변동율
-56.62%
20 9월, 토요일