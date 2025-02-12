통화 / PLTK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PLTK: Playtika Holding Corp
3.44 USD 0.19 (5.23%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PLTK 환율이 오늘 -5.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.44이고 고가는 3.65이었습니다.
Playtika Holding Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLTK News
- 플레이티카, 시장 난관 속 52주 신저가 기록
- Playtika stock hits 52-week low at $3.51 amid market challenges
- Playtika stock price target lowered to $4 from $5.50 at UBS
- Goldman Sachs lowers Playtika stock price target on Slotomania decline
- Playtika Holding Corp stock hits 52-week low at 3.97 USD
- Playtika (PLTK) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Playtika Holding (PLTK) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: Playtika Holding (PLTK) Q2 Earnings Expected to Decline
- Poker Star Samantha Abernathy Joins WSOP Free-to-Play app as Global Ambassador with In-Game Avatar, Upping the Ante for Players Worldwide
- ExlService stock tops TD Cowen’s best smidcap ideas for 2025
- WSOP Free-to-Play App Offering Nine Lucky Players’ the Chance to Win Vegas Vacations Just in Time for the Main Event of the Year!
- The bulls are back in town. Goldman and this Wall Street optimist are lifting their S&P 500 targets on tariff relief.
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Tech And Telcom Stocks Delivering High-Dividend Yields - NetEase (NASDAQ:NTES), Playtika Holding (NASDAQ:PLTK)
- Playtika: Fun 'N Games, Big Yield, Growth Catalysts, And Investors' Blinders (NASDAQ:PLTK)
- Why Is Mobile Games Giant Playtika Soaring On Wednesday? - Playtika Holding (NASDAQ:PLTK)
- Double Upgrade Sends Playtika Holding Stock (NASDAQ:PLTK) Rocketing Upward - TipRanks.com
- Paychex Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Worthington Enterprises, GameStop, Cintas And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Ashland (NYSE:ASH), Cintas (NASDAQ:CTAS)
- BofA upgrades Playtika as it sees 48% upside on strong cash flow
- Top 3 Tech And Telecom That Could Lead To Your Biggest Gains This Month - Playtika Holding (NASDAQ:PLTK), Cumulus Media (NASDAQ:CMLS)
- Adobe, Dollar General And Kohl's To Report Results; Investors Look To Inflation Report
- Playtika Holding Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PLTK)
- Playtika: Battling Stagnation With The Acquisition Of SuperPlay (NASDAQ:PLTK)
일일 변동 비율
3.44 3.65
년간 변동
3.42 8.80
- 이전 종가
- 3.63
- 시가
- 3.64
- Bid
- 3.44
- Ask
- 3.74
- 저가
- 3.44
- 고가
- 3.65
- 볼륨
- 4.430 K
- 일일 변동
- -5.23%
- 월 변동
- -5.75%
- 6개월 변동
- -33.72%
- 년간 변동율
- -56.62%
20 9월, 토요일