Währungen / PLTK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PLTK: Playtika Holding Corp
3.63 USD 0.17 (4.91%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PLTK hat sich für heute um 4.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.48 bis zu einem Hoch von 3.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Playtika Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLTK News
- Playtika stock hits 52-week low at $3.51 amid market challenges
- Playtika: UBS senkt Kursziel auf 4,00 US-Dollar
- Playtika stock price target lowered to $4 from $5.50 at UBS
- Goldman Sachs lowers Playtika stock price target on Slotomania decline
- Playtika Holding Corp stock hits 52-week low at 3.97 USD
- Playtika (PLTK) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Playtika Holding (PLTK) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: Playtika Holding (PLTK) Q2 Earnings Expected to Decline
- Poker Star Samantha Abernathy Joins WSOP Free-to-Play app as Global Ambassador with In-Game Avatar, Upping the Ante for Players Worldwide
- ExlService stock tops TD Cowen’s best smidcap ideas for 2025
- WSOP Free-to-Play App Offering Nine Lucky Players’ the Chance to Win Vegas Vacations Just in Time for the Main Event of the Year!
- The bulls are back in town. Goldman and this Wall Street optimist are lifting their S&P 500 targets on tariff relief.
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Tech And Telcom Stocks Delivering High-Dividend Yields - NetEase (NASDAQ:NTES), Playtika Holding (NASDAQ:PLTK)
- Playtika: Fun 'N Games, Big Yield, Growth Catalysts, And Investors' Blinders (NASDAQ:PLTK)
- Why Is Mobile Games Giant Playtika Soaring On Wednesday? - Playtika Holding (NASDAQ:PLTK)
- Double Upgrade Sends Playtika Holding Stock (NASDAQ:PLTK) Rocketing Upward - TipRanks.com
- Paychex Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Worthington Enterprises, GameStop, Cintas And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Ashland (NYSE:ASH), Cintas (NASDAQ:CTAS)
- BofA upgrades Playtika as it sees 48% upside on strong cash flow
- Top 3 Tech And Telecom That Could Lead To Your Biggest Gains This Month - Playtika Holding (NASDAQ:PLTK), Cumulus Media (NASDAQ:CMLS)
- Adobe, Dollar General And Kohl's To Report Results; Investors Look To Inflation Report
- Playtika Holding Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PLTK)
- Playtika: Battling Stagnation With The Acquisition Of SuperPlay (NASDAQ:PLTK)
Tagesspanne
3.48 3.63
Jahresspanne
3.42 8.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.46
- Eröffnung
- 3.48
- Bid
- 3.63
- Ask
- 3.93
- Tief
- 3.48
- Hoch
- 3.63
- Volumen
- 4.492 K
- Tagesänderung
- 4.91%
- Monatsänderung
- -0.55%
- 6-Monatsänderung
- -30.06%
- Jahresänderung
- -54.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K