货币 / PLTK
PLTK: Playtika Holding Corp
3.56 USD 0.03 (0.84%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PLTK汇率已更改-0.84%。当日，交易品种以低点3.55和高点3.63进行交易。
关注Playtika Holding Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
3.55 3.63
年范围
3.52 8.80
- 前一天收盘价
- 3.59
- 开盘价
- 3.59
- 卖价
- 3.56
- 买价
- 3.86
- 最低价
- 3.55
- 最高价
- 3.63
- 交易量
- 942
- 日变化
- -0.84%
- 月变化
- -2.47%
- 6个月变化
- -31.41%
- 年变化
- -55.11%
