PLTK: Playtika Holding Corp
3.63 USD 0.17 (4.91%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PLTKの今日の為替レートは、4.91%変化しました。日中、通貨は1あたり3.48の安値と3.63の高値で取引されました。
Playtika Holding Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.48 3.63
1年のレンジ
3.42 8.80
- 以前の終値
- 3.46
- 始値
- 3.48
- 買値
- 3.63
- 買値
- 3.93
- 安値
- 3.48
- 高値
- 3.63
- 出来高
- 4.492 K
- 1日の変化
- 4.91%
- 1ヶ月の変化
- -0.55%
- 6ヶ月の変化
- -30.06%
- 1年の変化
- -54.22%
