PGRE: Paramount Group Inc
6.55 USD 0.01 (0.15%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PGRE para hoje mudou para 0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.55 e o mais alto foi 6.57.
Veja a dinâmica do par de moedas Paramount Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
6.55 6.57
Faixa anual
3.75 7.85
- Fechamento anterior
- 6.54
- Open
- 6.55
- Bid
- 6.55
- Ask
- 6.85
- Low
- 6.55
- High
- 6.57
- Volume
- 2.176 K
- Mudança diária
- 0.15%
- Mudança mensal
- -7.88%
- Mudança de 6 meses
- 52.68%
- Mudança anual
- 33.67%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh