PGRE: Paramount Group Inc

7.38 USD 0.29 (4.09%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PGRE за сегодня изменился на 4.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.02, а максимальная — 7.85.

Следите за динамикой Paramount Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.02 7.85
Годовой диапазон
3.75 7.85
Предыдущее закрытие
7.09
Open
7.09
Bid
7.38
Ask
7.68
Low
7.02
High
7.85
Объем
12.261 K
Дневное изменение
4.09%
Месячное изменение
3.80%
6-месячное изменение
72.03%
Годовое изменение
50.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.