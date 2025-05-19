Валюты / PGRE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PGRE: Paramount Group Inc
7.38 USD 0.29 (4.09%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PGRE за сегодня изменился на 4.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.02, а максимальная — 7.85.
Следите за динамикой Paramount Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PGRE
- Акции Paramount Group достигли 52-недельного максимума в $7,85
- Paramount Group stock hits 52-week high at 7.85 USD
- Paramount Group stock hits 52-week high at 7.41 USD
- REXR Leases 1.9M Square Feet, Disposes $32M, Grows Rental Rates in QTD
- SL Green to Strengthen Portfolio With Acquisition of 346 Madison Avenue
- Paramount Group stock rises on report of multiple bidders in sale process
- Paramount Group Inc stock hits 52-week high at 6.95 USD
- Easterly Government (DEA): 8% Yield And Tailwinds From Lower Rates Could Generate Alpha
- Paramount Group (PGRE) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Paramount Group stock hits 52-week high at $6.89
- Paramount Group, Inc. (PGRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Paramount Group Q2 2025 sees revenue beat, stock dips
- Paramount Group Q2 2025 slides reveal mixed performance amid challenging office market
- Paramount Group Inc stock hits 52-week high at 6.62 USD
- Paramount Group finalizes separation agreement with former COO and CFO Wilbur Paes
- XTI Aerospace closes partial over-allotment option, raises $18 million in offering
- Paramount Group stock hits 52-week high at $6.34 amid growth
- Top 2 Real Estate Stocks That May Implode In Q2 - Douglas Elliman (NYSE:DOUG), Paramount Group (NYSE:PGRE)
- The State Of REITs: May 2025 Edition
- INVESTOR ACTION NOTICE: Moore Law PLLC Encourages Investors in Paramount Group, Inc. to Contact Law Firm
- Paramount Group raised to buy at Evercore ISI
- Paramount Group stock hits 52-week high at $5.75 amid growth
- Evercore ISI lifts Paramount Group stock rating, sees 48% upside
- UnitedHealth, First Solar among Monday’s market cap stock movers
Дневной диапазон
7.02 7.85
Годовой диапазон
3.75 7.85
- Предыдущее закрытие
- 7.09
- Open
- 7.09
- Bid
- 7.38
- Ask
- 7.68
- Low
- 7.02
- High
- 7.85
- Объем
- 12.261 K
- Дневное изменение
- 4.09%
- Месячное изменение
- 3.80%
- 6-месячное изменение
- 72.03%
- Годовое изменение
- 50.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.