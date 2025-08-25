Währungen / PGRE
PGRE: Paramount Group Inc
6.55 USD 0.01 (0.15%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PGRE hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.54 bis zu einem Hoch von 6.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Paramount Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PGRE News
- Rithm Capital platziert Vorzugsaktien im Wert von 190 Millionen US-Dollar
- Rithm's $1.6B Paramount Play Signal Big City Comeback, Shares React
- Are Investors Undervaluing Paramount Group (PGRE) Right Now?
- Übernahme durch Rithm Capital: Wells Fargo hebt Rating für Paramount Group an
- Paramount Group stock rating upgraded by Wells Fargo on Rithm Capital acquisition
- This $1.6 billion deal is a sign that the worst of the crisis in office real estate is in the past
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Paramount Group, Inc. (PGRE) Discusses on Rithm Capital's agreement to acquire Paramount
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Rithm Capital to acquire REIT Paramount Group for $1.6 billion
- Rithm Capital übernimmt Paramount Group – Aktie bricht ein
- Rithm Capital übernimmt Paramount Group für 1,6 Milliarden US-Dollar
- Übernahme durch Rithm Kapital: Aktie der Paramount Group bricht ein
- Paramount stock falls after Rithm Capital acquisition deal
- Rithm Capital to acquire Paramount Group for $1.6 billion
- Paramount Group stock tumbles after Rithm Capital acquisition deal
- Paramount Group stock hits 52-week high at 7.85 USD
- Paramount Group stock hits 52-week high at 7.41 USD
- REXR Leases 1.9M Square Feet, Disposes $32M, Grows Rental Rates in QTD
- SL Green to Strengthen Portfolio With Acquisition of 346 Madison Avenue
- Paramount Group stock rises on report of multiple bidders in sale process
- Paramount Group Inc stock hits 52-week high at 6.95 USD
- Easterly Government (DEA): 8% Yield And Tailwinds From Lower Rates Could Generate Alpha
- Paramount Group (PGRE) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Tagesspanne
6.54 6.57
Jahresspanne
3.75 7.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.54
- Eröffnung
- 6.55
- Bid
- 6.55
- Ask
- 6.85
- Tief
- 6.54
- Hoch
- 6.57
- Volumen
- 7.918 K
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- -7.88%
- 6-Monatsänderung
- 52.68%
- Jahresänderung
- 33.67%
