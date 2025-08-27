QuotazioniSezioni
PGRE: Paramount Group Inc

6.53 USD 0.02 (0.31%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PGRE ha avuto una variazione del -0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.53 e ad un massimo di 6.59.

Segui le dinamiche di Paramount Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.53 6.59
Intervallo Annuale
3.75 7.85
Chiusura Precedente
6.55
Apertura
6.56
Bid
6.53
Ask
6.83
Minimo
6.53
Massimo
6.59
Volume
3.901 K
Variazione giornaliera
-0.31%
Variazione Mensile
-8.16%
Variazione Semestrale
52.21%
Variazione Annuale
33.27%
20 settembre, sabato