FiyatlarBölümler
Dövizler / PGRE
Geri dön - Hisse senetleri

PGRE: Paramount Group Inc

6.53 USD 0.02 (0.31%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PGRE fiyatı bugün -0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.53 ve Yüksek fiyatı olarak 6.59 aralığında işlem gördü.

Paramount Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PGRE haberleri

Günlük aralık
6.53 6.59
Yıllık aralık
3.75 7.85
Önceki kapanış
6.55
Açılış
6.56
Satış
6.53
Alış
6.83
Düşük
6.53
Yüksek
6.59
Hacim
3.901 K
Günlük değişim
-0.31%
Aylık değişim
-8.16%
6 aylık değişim
52.21%
Yıllık değişim
33.27%
21 Eylül, Pazar