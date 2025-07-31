Moedas / OMI
OMI: Owens & Minor Inc
5.54 USD 0.15 (2.78%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OMI para hoje mudou para 2.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.26 e o mais alto foi 5.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Owens & Minor Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
OMI Notícias
- Coliseum capital buys Owens & Minor (OMI) shares worth $8.1 million
- UBS lowers Owens & Minor stock price target to $7 on disappointing outlook
- Gold Down Over 2%; Monday.com Shares Tumble After Q2 Results - International Money (NASDAQ:IMXI), Equillium (NASDAQ:EQ)
- Owens&Minor earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Owens & Minor misses Q2 2025 EPS forecast, stock tumbles
- Owens and Minor Misses Fiscal Q2 Targets
- Owens & Minor misses Q2 earnings estimates as it prepares for divestiture
- Owens & Minor Q2 2025 slides: Company maintains positive outlook despite challenges
- Top Wall Street Forecasters Revamp Owens & Minor Expectations Ahead Of Q2 Earnings - Owens & Minor (NYSE:OMI)
- Baird reiterates Outperform rating on Owens & Minor stock, sees potential catalysts
- Seeking Clues to Owens & Minor (OMI) Q2 Earnings? A Peek Into Wall Street Projections for Key Metrics
- Owens & Minor: Interesting, Only If Restraint Is Applied (NYSE:OMI)
Faixa diária
5.26 5.62
Faixa anual
4.75 15.69
- Fechamento anterior
- 5.39
- Open
- 5.35
- Bid
- 5.54
- Ask
- 5.84
- Low
- 5.26
- High
- 5.62
- Volume
- 2.336 K
- Mudança diária
- 2.78%
- Mudança mensal
- 15.66%
- Mudança de 6 meses
- -38.65%
- Mudança anual
- -64.53%
