Валюты / OMI
OMI: Owens & Minor Inc
4.95 USD 0.25 (4.81%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OMI за сегодня изменился на -4.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.93, а максимальная — 5.20.
Следите за динамикой Owens & Minor Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OMI
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- MongoDB To Rally Around 63%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - American Airlines Group (NASDAQ:AAL), Heico (NYSE:HEI)
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Coliseum capital buys Owens & Minor (OMI) shares worth $8.1 million
- UBS lowers Owens & Minor stock price target to $7 on disappointing outlook
- Owens & Minor Analysts Boost Their Forecasts After Q2 Results - Owens & Minor (NYSE:OMI)
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Gold Down Over 2%; Monday.com Shares Tumble After Q2 Results - International Money (NASDAQ:IMXI), Equillium (NASDAQ:EQ)
- Owens & Minor, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OMI)
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Owens&Minor earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- US Stocks Mixed; Owens & Minor Posts Downbeat Earnings - Entero Therapeutics (NASDAQ:ENTO), Equillium (NASDAQ:EQ)
- Earnings call transcript: Owens & Minor misses Q2 2025 EPS forecast, stock tumbles
- Owens and Minor Misses Fiscal Q2 Targets
- Owens & Minor misses Q2 earnings estimates as it prepares for divestiture
- Owens & Minor Q2 2025 slides: Company maintains positive outlook despite challenges
- Top Wall Street Forecasters Revamp Owens & Minor Expectations Ahead Of Q2 Earnings - Owens & Minor (NYSE:OMI)
- Baird reiterates Outperform rating on Owens & Minor stock, sees potential catalysts
- Seeking Clues to Owens & Minor (OMI) Q2 Earnings? A Peek Into Wall Street Projections for Key Metrics
- Eli Lilly (LLY) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Owens & Minor: Interesting, Only If Restraint Is Applied (NYSE:OMI)
- InfuSystems Holdings, Inc. (INFU) Tops Q2 Earnings Estimates
- ResMed (RMD) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
Дневной диапазон
4.93 5.20
Годовой диапазон
4.75 15.69
- Предыдущее закрытие
- 5.20
- Open
- 5.20
- Bid
- 4.95
- Ask
- 5.25
- Low
- 4.93
- High
- 5.20
- Объем
- 4.159 K
- Дневное изменение
- -4.81%
- Месячное изменение
- 3.34%
- 6-месячное изменение
- -45.18%
- Годовое изменение
- -68.31%
