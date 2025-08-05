Währungen / OMI
OMI: Owens & Minor Inc
5.52 USD 0.03 (0.54%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OMI hat sich für heute um -0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.50 bis zu einem Hoch von 5.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Owens & Minor Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.50 5.62
Jahresspanne
4.75 15.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.55
- Eröffnung
- 5.62
- Bid
- 5.52
- Ask
- 5.82
- Tief
- 5.50
- Hoch
- 5.62
- Volumen
- 379
- Tagesänderung
- -0.54%
- Monatsänderung
- 15.24%
- 6-Monatsänderung
- -38.87%
- Jahresänderung
- -64.66%
