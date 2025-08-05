Valute / OMI
OMI: Owens & Minor Inc
5.24 USD 0.31 (5.59%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OMI ha avuto una variazione del -5.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.11 e ad un massimo di 5.62.
Segui le dinamiche di Owens & Minor Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.11 5.62
Intervallo Annuale
4.75 15.69
- Chiusura Precedente
- 5.55
- Apertura
- 5.62
- Bid
- 5.24
- Ask
- 5.54
- Minimo
- 5.11
- Massimo
- 5.62
- Volume
- 5.362 K
- Variazione giornaliera
- -5.59%
- Variazione Mensile
- 9.39%
- Variazione Semestrale
- -41.97%
- Variazione Annuale
- -66.45%
20 settembre, sabato