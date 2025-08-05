QuotazioniSezioni
OMI: Owens & Minor Inc

5.24 USD 0.31 (5.59%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OMI ha avuto una variazione del -5.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.11 e ad un massimo di 5.62.

Segui le dinamiche di Owens & Minor Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.11 5.62
Intervallo Annuale
4.75 15.69
Chiusura Precedente
5.55
Apertura
5.62
Bid
5.24
Ask
5.54
Minimo
5.11
Massimo
5.62
Volume
5.362 K
Variazione giornaliera
-5.59%
Variazione Mensile
9.39%
Variazione Semestrale
-41.97%
Variazione Annuale
-66.45%
