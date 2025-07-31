货币 / OMI
OMI: Owens & Minor Inc
4.95 USD 0.25 (4.81%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OMI汇率已更改-4.81%。当日，交易品种以低点4.93和高点5.20进行交易。
关注Owens & Minor Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OMI新闻
日范围
4.93 5.20
年范围
4.75 15.69
- 前一天收盘价
- 5.20
- 开盘价
- 5.20
- 卖价
- 4.95
- 买价
- 5.25
- 最低价
- 4.93
- 最高价
- 5.20
- 交易量
- 4.159 K
- 日变化
- -4.81%
- 月变化
- 3.34%
- 6个月变化
- -45.18%
- 年变化
- -68.31%
