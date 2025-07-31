通貨 / OMI
OMI: Owens & Minor Inc
5.55 USD 0.16 (2.97%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OMIの今日の為替レートは、2.97%変化しました。日中、通貨は1あたり5.26の安値と5.69の高値で取引されました。
Owens & Minor Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
5.26 5.69
1年のレンジ
4.75 15.69
- 以前の終値
- 5.39
- 始値
- 5.35
- 買値
- 5.55
- 買値
- 5.85
- 安値
- 5.26
- 高値
- 5.69
- 出来高
- 5.056 K
- 1日の変化
- 2.97%
- 1ヶ月の変化
- 15.87%
- 6ヶ月の変化
- -38.54%
- 1年の変化
- -64.47%
