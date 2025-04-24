Moedas / OEC
OEC: Orion S.A
8.76 USD 0.12 (1.39%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OEC para hoje mudou para 1.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.68 e o mais alto foi 8.85.
Veja a dinâmica do par de moedas Orion S.A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
8.68 8.85
Faixa anual
8.57 19.48
- Fechamento anterior
- 8.64
- Open
- 8.79
- Bid
- 8.76
- Ask
- 9.06
- Low
- 8.68
- High
- 8.85
- Volume
- 229
- Mudança diária
- 1.39%
- Mudança mensal
- -15.53%
- Mudança de 6 meses
- -32.04%
- Mudança anual
- -50.68%
