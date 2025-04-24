货币 / OEC
OEC: Orion S.A
8.81 USD 0.03 (0.34%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OEC汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点8.68和高点8.93进行交易。
关注Orion S.A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OEC新闻
- 野村下调欧瑞安工程炭黑股票评级，担忧轮胎进口问题
- Mizuho downgrades Orion Engineered Carbons stock on tire import concerns
- Jefferies lowers Orion Engineered Carbons stock price target to $14 on demand headwinds
- Earnings call transcript: Orion Engineered Carbons Q2 2025 results disappoint
- JPMorgan downgrades Orion Engineered Carbons stock on rubber pricing concerns
- Orion S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OEC)
- Orion S.A. (OEC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Orion (OEC) Q2 Earnings Miss Estimates
- Orion Engineered Carbons earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Balchem (BCPC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates (Revised)
- Blachem (BCPC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Orion CFO Jeff Glajch to retire in early Q4 2025
- PPG Industries (PPG) Meets Q2 Earnings Estimates
- Orion to shut down multiple carbon black production lines by 2025
- Orion S.A. to pay $0.0207 per share interim dividend in Q4 2025
- Orion S.A. Earns 10 Safety Awards From International Carbon Black Association
- Orion S.A.’s New Sustainability Report Highlights Contribution to Electrification
- Orion Stock Has Limited Upside Amid Uncertain Economic Backdrop: JP Morgan - Orion (NYSE:OEC)
- JP Morgan downgrades Orion amid economic uncertainty
日范围
8.68 8.93
年范围
8.57 19.48
- 前一天收盘价
- 8.84
- 开盘价
- 8.81
- 卖价
- 8.81
- 买价
- 9.11
- 最低价
- 8.68
- 最高价
- 8.93
- 交易量
- 350
- 日变化
- -0.34%
- 月变化
- -15.04%
- 6个月变化
- -31.65%
- 年变化
- -50.39%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值