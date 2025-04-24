Валюты / OEC
OEC: Orion S.A
8.84 USD 0.18 (2.00%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OEC за сегодня изменился на -2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.84, а максимальная — 9.14.
Следите за динамикой Orion S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.84 9.14
Годовой диапазон
8.84 19.48
- Предыдущее закрытие
- 9.02
- Open
- 9.05
- Bid
- 8.84
- Ask
- 9.14
- Low
- 8.84
- High
- 9.14
- Объем
- 903
- Дневное изменение
- -2.00%
- Месячное изменение
- -14.75%
- 6-месячное изменение
- -31.42%
- Годовое изменение
- -50.23%
