통화 / OEC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
OEC: Orion S.A
8.49 USD 0.19 (2.19%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OEC 환율이 오늘 -2.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.42이고 고가는 8.62이었습니다.
Orion S.A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OEC News
- 미즈호, 타이어 수입 우려에 오리온 엔지니어드 카본스 투자의견 하향
- Mizuho downgrades Orion Engineered Carbons stock on tire import concerns
- Jefferies lowers Orion Engineered Carbons stock price target to $14 on demand headwinds
- Earnings call transcript: Orion Engineered Carbons Q2 2025 results disappoint
- JPMorgan downgrades Orion Engineered Carbons stock on rubber pricing concerns
- Orion S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OEC)
- Orion S.A. (OEC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Orion (OEC) Q2 Earnings Miss Estimates
- Orion Engineered Carbons earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Balchem (BCPC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates (Revised)
- Blachem (BCPC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Orion CFO Jeff Glajch to retire in early Q4 2025
- PPG Industries (PPG) Meets Q2 Earnings Estimates
- Orion to shut down multiple carbon black production lines by 2025
- Orion S.A. to pay $0.0207 per share interim dividend in Q4 2025
- Orion S.A. Earns 10 Safety Awards From International Carbon Black Association
- Orion S.A.’s New Sustainability Report Highlights Contribution to Electrification
- Orion Stock Has Limited Upside Amid Uncertain Economic Backdrop: JP Morgan - Orion (NYSE:OEC)
- JP Morgan downgrades Orion amid economic uncertainty
일일 변동 비율
8.42 8.62
년간 변동
8.42 19.48
- 이전 종가
- 8.68
- 시가
- 8.50
- Bid
- 8.49
- Ask
- 8.79
- 저가
- 8.42
- 고가
- 8.62
- 볼륨
- 464
- 일일 변동
- -2.19%
- 월 변동
- -18.13%
- 6개월 변동
- -34.13%
- 년간 변동율
- -52.20%
20 9월, 토요일