Währungen / OEC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
OEC: Orion S.A
8.68 USD 0.04 (0.46%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OEC hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.66 bis zu einem Hoch von 8.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Orion S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OEC News
- Mizuho stuft Orion Engineered Carbons wegen Sorgen um Reifenimporte herab
- Mizuho downgrades Orion Engineered Carbons stock on tire import concerns
- Jefferies senkt Kursziel für Orion Engineered Carbons wegen Nachfrageschwäche auf 14 US-Dollar
- Jefferies lowers Orion Engineered Carbons stock price target to $14 on demand headwinds
- Earnings call transcript: Orion Engineered Carbons Q2 2025 results disappoint
- JPMorgan downgrades Orion Engineered Carbons stock on rubber pricing concerns
- Orion S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OEC)
- Orion S.A. (OEC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Orion (OEC) Q2 Earnings Miss Estimates
- Orion Engineered Carbons earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Balchem (BCPC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates (Revised)
- Blachem (BCPC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Orion CFO Jeff Glajch to retire in early Q4 2025
- PPG Industries (PPG) Meets Q2 Earnings Estimates
- Orion to shut down multiple carbon black production lines by 2025
- Orion S.A. to pay $0.0207 per share interim dividend in Q4 2025
- Orion S.A. Earns 10 Safety Awards From International Carbon Black Association
- Orion S.A.’s New Sustainability Report Highlights Contribution to Electrification
- Orion Stock Has Limited Upside Amid Uncertain Economic Backdrop: JP Morgan - Orion (NYSE:OEC)
- JP Morgan downgrades Orion amid economic uncertainty
Tagesspanne
8.66 8.85
Jahresspanne
8.46 19.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.64
- Eröffnung
- 8.79
- Bid
- 8.68
- Ask
- 8.98
- Tief
- 8.66
- Hoch
- 8.85
- Volumen
- 725
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- -16.30%
- 6-Monatsänderung
- -32.66%
- Jahresänderung
- -51.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K