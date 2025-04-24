Divisas / OEC
OEC: Orion S.A
8.64 USD 0.20 (2.26%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OEC de hoy ha cambiado un -2.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.57, mientras que el máximo ha alcanzado 9.13.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Orion S.A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
OEC News
- Mizuho degrada acciones de Orion Engineered Carbons por preocupaciones de importación
- Jefferies reduce el precio objetivo de las acciones de Orion Engineered Carbons a 14 dólares debido a dificultades en la demanda
- Earnings call transcript: Orion Engineered Carbons Q2 2025 results disappoint
- JPMorgan downgrades Orion Engineered Carbons stock on rubber pricing concerns
- Orion S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OEC)
- Orion S.A. (OEC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Orion (OEC) Q2 Earnings Miss Estimates
- Orion Engineered Carbons earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Balchem (BCPC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates (Revised)
- Blachem (BCPC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Orion CFO Jeff Glajch to retire in early Q4 2025
- PPG Industries (PPG) Meets Q2 Earnings Estimates
- Orion to shut down multiple carbon black production lines by 2025
- Orion S.A. to pay $0.0207 per share interim dividend in Q4 2025
- Orion S.A. Earns 10 Safety Awards From International Carbon Black Association
- Orion S.A.’s New Sustainability Report Highlights Contribution to Electrification
- Orion Stock Has Limited Upside Amid Uncertain Economic Backdrop: JP Morgan - Orion (NYSE:OEC)
- JP Morgan downgrades Orion amid economic uncertainty
Rango diario
8.57 9.13
Rango anual
8.57 19.48
- Cierres anteriores
- 8.84
- Open
- 8.81
- Bid
- 8.64
- Ask
- 8.94
- Low
- 8.57
- High
- 9.13
- Volumen
- 745
- Cambio diario
- -2.26%
- Cambio mensual
- -16.68%
- Cambio a 6 meses
- -32.97%
- Cambio anual
- -51.35%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B