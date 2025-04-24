Devises / OEC
OEC: Orion S.A
8.49 USD 0.19 (2.19%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OEC a changé de -2.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.42 et à un maximum de 8.62.
Suivez la dynamique Orion S.A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
OEC Nouvelles
- Mizuho dégrade l’action d’Orion Engineered Carbons en raison de préoccupations liées aux importations de pneus
- Mizuho downgrades Orion Engineered Carbons stock on tire import concerns
- Jefferies abaisse l’objectif de cours d’Orion Engineered Carbons à 14€ en raison de vents contraires
- Jefferies lowers Orion Engineered Carbons stock price target to $14 on demand headwinds
- Earnings call transcript: Orion Engineered Carbons Q2 2025 results disappoint
- JPMorgan downgrades Orion Engineered Carbons stock on rubber pricing concerns
- Orion S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OEC)
- Orion S.A. (OEC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Orion (OEC) Q2 Earnings Miss Estimates
- Orion Engineered Carbons earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Balchem (BCPC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates (Revised)
- Blachem (BCPC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Orion CFO Jeff Glajch to retire in early Q4 2025
- PPG Industries (PPG) Meets Q2 Earnings Estimates
- Orion to shut down multiple carbon black production lines by 2025
- Orion S.A. to pay $0.0207 per share interim dividend in Q4 2025
- Orion S.A. Earns 10 Safety Awards From International Carbon Black Association
- Orion S.A.’s New Sustainability Report Highlights Contribution to Electrification
- Orion Stock Has Limited Upside Amid Uncertain Economic Backdrop: JP Morgan - Orion (NYSE:OEC)
- JP Morgan downgrades Orion amid economic uncertainty
Range quotidien
8.42 8.62
Range Annuel
8.42 19.48
- Clôture Précédente
- 8.68
- Ouverture
- 8.50
- Bid
- 8.49
- Ask
- 8.79
- Plus Bas
- 8.42
- Plus Haut
- 8.62
- Volume
- 464
- Changement quotidien
- -2.19%
- Changement Mensuel
- -18.13%
- Changement à 6 Mois
- -34.13%
- Changement Annuel
- -52.20%
