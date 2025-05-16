Moedas / NWTN
NWTN: NWTN Inc - Class B
1.39 USD 0.28 (25.23%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NWTN para hoje mudou para 25.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.18 e o mais alto foi 1.42.
Veja a dinâmica do par de moedas NWTN Inc - Class B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NWTN Notícias
- NWTN appoints former Barclays exec Yehong Ji as independent director
- NWTN signs Pakistan manufacturing deal for EV commercial vehicles
- DUBAI - NWTN withdraws proposal to remove directors from EGM agenda
- NWTN partners with Changer.ae to introduce stablecoin solutions
- NWTN stock soars 22% ahead of AGM
- NWTN stock rises after securing $100 million investment from UAE firm
- NWTN to acquire UAE power management firm in $100 million share deal
- UAE investment firm to acquire $100 million stake in NWTN
- NWTN appoints new CFO and COO to drive strategic transformation
- NWTN regains Nasdaq compliance, cancels hearing
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- NWTN Inc. faces Nasdaq delisting over late annual report
- NWTN Inc. to build AI industrial park in Abu Dhabi
- Palo Alto Networks, Take-Two Interactive Software, VF Corp And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Archer Aviation (NYSE:ACHR)
- CI&T, Novavax, Paramount Group And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Avino Silver & Gold Mines (AMEX:ASM), BGC Group (NASDAQ:BGC)
- Top 2 Consumer Stocks That May Plunge In Q2 - Adient (NYSE:ADNT), NWTN (NASDAQ:NWTN)
- Evolv Technologies, Quantum Computing, ACADIA Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Archer Aviation (NYSE:ACHR), ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD)
- NWTN Appoints New CEO to Drive Strategic Transformation
Faixa diária
1.18 1.42
Faixa anual
0.30 2.83
- Fechamento anterior
- 1.11
- Open
- 1.19
- Bid
- 1.39
- Ask
- 1.69
- Low
- 1.18
- High
- 1.42
- Volume
- 508
- Mudança diária
- 25.23%
- Mudança mensal
- 6.92%
- Mudança de 6 meses
- 167.31%
- Mudança anual
- 27.52%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh