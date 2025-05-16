Dövizler / NWTN
NWTN: NWTN Inc - Class B
1.39 USD 0.28 (25.23%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NWTN fiyatı bugün 25.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.18 ve Yüksek fiyatı olarak 1.42 aralığında işlem gördü.
NWTN Inc - Class B hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NWTN haberleri
- NWTN appoints former Barclays exec Yehong Ji as independent director
- NWTN signs Pakistan manufacturing deal for EV commercial vehicles
- DUBAI - NWTN withdraws proposal to remove directors from EGM agenda
- NWTN partners with Changer.ae to introduce stablecoin solutions
- NWTN stock soars 22% ahead of AGM
- NWTN stock rises after securing $100 million investment from UAE firm
- NWTN to acquire UAE power management firm in $100 million share deal
- UAE investment firm to acquire $100 million stake in NWTN
- NWTN appoints new CFO and COO to drive strategic transformation
- NWTN regains Nasdaq compliance, cancels hearing
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- NWTN Inc. faces Nasdaq delisting over late annual report
- NWTN Inc. to build AI industrial park in Abu Dhabi
- Palo Alto Networks, Take-Two Interactive Software, VF Corp And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Archer Aviation (NYSE:ACHR)
- CI&T, Novavax, Paramount Group And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Avino Silver & Gold Mines (AMEX:ASM), BGC Group (NASDAQ:BGC)
- Top 2 Consumer Stocks That May Plunge In Q2 - Adient (NYSE:ADNT), NWTN (NASDAQ:NWTN)
- Evolv Technologies, Quantum Computing, ACADIA Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Archer Aviation (NYSE:ACHR), ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD)
- NWTN Appoints New CEO to Drive Strategic Transformation
Günlük aralık
1.18 1.42
Yıllık aralık
0.30 2.83
- Önceki kapanış
- 1.11
- Açılış
- 1.19
- Satış
- 1.39
- Alış
- 1.69
- Düşük
- 1.18
- Yüksek
- 1.42
- Hacim
- 508
- Günlük değişim
- 25.23%
- Aylık değişim
- 6.92%
- 6 aylık değişim
- 167.31%
- Yıllık değişim
- 27.52%
21 Eylül, Pazar