NWTN: NWTN Inc - Class B
1.39 USD 0.28 (25.23%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NWTN hat sich für heute um 25.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.18 bis zu einem Hoch von 1.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die NWTN Inc - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NWTN News
- NWTN appoints former Barclays exec Yehong Ji as independent director
- NWTN signs Pakistan manufacturing deal for EV commercial vehicles
- DUBAI - NWTN withdraws proposal to remove directors from EGM agenda
- NWTN partners with Changer.ae to introduce stablecoin solutions
- NWTN stock soars 22% ahead of AGM
- NWTN stock rises after securing $100 million investment from UAE firm
- NWTN to acquire UAE power management firm in $100 million share deal
- UAE investment firm to acquire $100 million stake in NWTN
- NWTN appoints new CFO and COO to drive strategic transformation
- NWTN regains Nasdaq compliance, cancels hearing
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- NWTN Inc. faces Nasdaq delisting over late annual report
- NWTN Inc. to build AI industrial park in Abu Dhabi
- Palo Alto Networks, Take-Two Interactive Software, VF Corp And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Archer Aviation (NYSE:ACHR)
- CI&T, Novavax, Paramount Group And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Avino Silver & Gold Mines (AMEX:ASM), BGC Group (NASDAQ:BGC)
- Top 2 Consumer Stocks That May Plunge In Q2 - Adient (NYSE:ADNT), NWTN (NASDAQ:NWTN)
- Evolv Technologies, Quantum Computing, ACADIA Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Archer Aviation (NYSE:ACHR), ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD)
- NWTN Appoints New CEO to Drive Strategic Transformation
Tagesspanne
1.18 1.42
Jahresspanne
0.30 2.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.11
- Eröffnung
- 1.19
- Bid
- 1.39
- Ask
- 1.69
- Tief
- 1.18
- Hoch
- 1.42
- Volumen
- 508
- Tagesänderung
- 25.23%
- Monatsänderung
- 6.92%
- 6-Monatsänderung
- 167.31%
- Jahresänderung
- 27.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K