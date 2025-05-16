통화 / NWTN
NWTN: NWTN Inc - Class B
1.39 USD 0.28 (25.23%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NWTN 환율이 오늘 25.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.18이고 고가는 1.42이었습니다.
NWTN Inc - Class B 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NWTN News
- NWTN appoints former Barclays exec Yehong Ji as independent director
- NWTN signs Pakistan manufacturing deal for EV commercial vehicles
- DUBAI - NWTN withdraws proposal to remove directors from EGM agenda
- NWTN partners with Changer.ae to introduce stablecoin solutions
- NWTN stock soars 22% ahead of AGM
- NWTN stock rises after securing $100 million investment from UAE firm
- NWTN to acquire UAE power management firm in $100 million share deal
- UAE investment firm to acquire $100 million stake in NWTN
- NWTN appoints new CFO and COO to drive strategic transformation
- NWTN regains Nasdaq compliance, cancels hearing
- NWTN Inc. faces Nasdaq delisting over late annual report
- NWTN Inc. to build AI industrial park in Abu Dhabi
- NWTN Appoints New CEO to Drive Strategic Transformation
일일 변동 비율
1.18 1.42
년간 변동
0.30 2.83
- 이전 종가
- 1.11
- 시가
- 1.19
- Bid
- 1.39
- Ask
- 1.69
- 저가
- 1.18
- 고가
- 1.42
- 볼륨
- 508
- 일일 변동
- 25.23%
- 월 변동
- 6.92%
- 6개월 변동
- 167.31%
- 년간 변동율
- 27.52%
20 9월, 토요일