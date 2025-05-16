クォートセクション
通貨 / NWTN
NWTN: NWTN Inc - Class B

1.39 USD 0.28 (25.23%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NWTNの今日の為替レートは、25.23%変化しました。日中、通貨は1あたり1.18の安値と1.42の高値で取引されました。

NWTN Inc - Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
1.18 1.42
1年のレンジ
0.30 2.83
以前の終値
1.11
始値
1.19
買値
1.39
買値
1.69
安値
1.18
高値
1.42
出来高
508
1日の変化
25.23%
1ヶ月の変化
6.92%
6ヶ月の変化
167.31%
1年の変化
27.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K