NWTN: NWTN Inc - Class B
1.39 USD 0.28 (25.23%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NWTN a changé de 25.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.18 et à un maximum de 1.42.
Suivez la dynamique NWTN Inc - Class B. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
NWTN Nouvelles
- NWTN appoints former Barclays exec Yehong Ji as independent director
- NWTN signs Pakistan manufacturing deal for EV commercial vehicles
- DUBAI - NWTN withdraws proposal to remove directors from EGM agenda
- NWTN partners with Changer.ae to introduce stablecoin solutions
- NWTN stock soars 22% ahead of AGM
- NWTN stock rises after securing $100 million investment from UAE firm
- NWTN to acquire UAE power management firm in $100 million share deal
- UAE investment firm to acquire $100 million stake in NWTN
- NWTN appoints new CFO and COO to drive strategic transformation
- NWTN regains Nasdaq compliance, cancels hearing
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- NWTN Inc. faces Nasdaq delisting over late annual report
- NWTN Inc. to build AI industrial park in Abu Dhabi
- Palo Alto Networks, Take-Two Interactive Software, VF Corp And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Archer Aviation (NYSE:ACHR)
- CI&T, Novavax, Paramount Group And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Avino Silver & Gold Mines (AMEX:ASM), BGC Group (NASDAQ:BGC)
- Top 2 Consumer Stocks That May Plunge In Q2 - Adient (NYSE:ADNT), NWTN (NASDAQ:NWTN)
- Evolv Technologies, Quantum Computing, ACADIA Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Archer Aviation (NYSE:ACHR), ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD)
- NWTN Appoints New CEO to Drive Strategic Transformation
Range quotidien
1.18 1.42
Range Annuel
0.30 2.83
- Clôture Précédente
- 1.11
- Ouverture
- 1.19
- Bid
- 1.39
- Ask
- 1.69
- Plus Bas
- 1.18
- Plus Haut
- 1.42
- Volume
- 508
- Changement quotidien
- 25.23%
- Changement Mensuel
- 6.92%
- Changement à 6 Mois
- 167.31%
- Changement Annuel
- 27.52%
20 septembre, samedi