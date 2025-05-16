Валюты / NWTN
NWTN: NWTN Inc - Class B
1.39 USD 0.28 (25.23%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NWTN за сегодня изменился на 25.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.18, а максимальная — 1.42.
Следите за динамикой NWTN Inc - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NWTN
- NWTN appoints former Barclays exec Yehong Ji as independent director
- NWTN signs Pakistan manufacturing deal for EV commercial vehicles
- DUBAI - NWTN withdraws proposal to remove directors from EGM agenda
- NWTN partners with Changer.ae to introduce stablecoin solutions
- NWTN stock soars 22% ahead of AGM
- NWTN stock rises after securing $100 million investment from UAE firm
- NWTN to acquire UAE power management firm in $100 million share deal
- UAE investment firm to acquire $100 million stake in NWTN
- NWTN appoints new CFO and COO to drive strategic transformation
- NWTN regains Nasdaq compliance, cancels hearing
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- NWTN Inc. faces Nasdaq delisting over late annual report
- NWTN Inc. to build AI industrial park in Abu Dhabi
- Palo Alto Networks, Take-Two Interactive Software, VF Corp And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Archer Aviation (NYSE:ACHR)
- CI&T, Novavax, Paramount Group And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Avino Silver & Gold Mines (AMEX:ASM), BGC Group (NASDAQ:BGC)
- Top 2 Consumer Stocks That May Plunge In Q2 - Adient (NYSE:ADNT), NWTN (NASDAQ:NWTN)
- Evolv Technologies, Quantum Computing, ACADIA Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Archer Aviation (NYSE:ACHR), ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD)
- NWTN Appoints New CEO to Drive Strategic Transformation
Дневной диапазон
1.18 1.42
Годовой диапазон
0.30 2.83
- Предыдущее закрытие
- 1.11
- Open
- 1.19
- Bid
- 1.39
- Ask
- 1.69
- Low
- 1.18
- High
- 1.42
- Объем
- 508
- Дневное изменение
- 25.23%
- Месячное изменение
- 6.92%
- 6-месячное изменение
- 167.31%
- Годовое изменение
- 27.52%
