NWTN: NWTN Inc - Class B

1.39 USD 0.28 (25.23%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NWTN ha avuto una variazione del 25.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.18 e ad un massimo di 1.42.

Segui le dinamiche di NWTN Inc - Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.18 1.42
Intervallo Annuale
0.30 2.83
Chiusura Precedente
1.11
Apertura
1.19
Bid
1.39
Ask
1.69
Minimo
1.18
Massimo
1.42
Volume
508
Variazione giornaliera
25.23%
Variazione Mensile
6.92%
Variazione Semestrale
167.31%
Variazione Annuale
27.52%
