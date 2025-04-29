Moedas / NRXP
NRXP: NRX Pharmaceuticals Inc
3.01 USD 0.09 (3.08%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NRXP para hoje mudou para 3.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.93 e o mais alto foi 3.08.
Veja a dinâmica do par de moedas NRX Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NRXP Notícias
Faixa diária
2.93 3.08
Faixa anual
1.10 6.01
- Fechamento anterior
- 2.92
- Open
- 2.95
- Bid
- 3.01
- Ask
- 3.31
- Low
- 2.93
- High
- 3.08
- Volume
- 292
- Mudança diária
- 3.08%
- Mudança mensal
- 32.02%
- Mudança de 6 meses
- 46.12%
- Mudança anual
- 78.11%
