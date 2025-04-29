Divisas / NRXP
NRXP: NRX Pharmaceuticals Inc
2.92 USD 0.06 (2.01%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NRXP de hoy ha cambiado un -2.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.91, mientras que el máximo ha alcanzado 3.07.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NRX Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NRXP News
- NRX Pharmaceuticals at H.C. Wainwright: Pioneering Neuropsychiatric Care
- HOPE Therapeutics acquires Dura Medical to expand mental health services
- H.C. Wainwright assumes coverage on NRx Pharmaceuticals stock with Buy rating
- FDA grants fast track designation for NRx’s depression treatment
- NRx Pharmaceuticals' Approach To Treating Depression And Suicide Ideation Brings Modern Solution To Centuries-Old Problem - NRX Pharmaceuticals (NASDAQ:NRXP)
- NRx Pharmaceuticals stock price target raised to $34 from $31 at D. Boral Capital
- From Novel Therapies To Treat Suicidal Bipolar Depression To Launching A Network Of Clinics, NRx Pharmaceuticals Is Getting Attention On Wall Street - NRX Pharmaceuticals (NASDAQ:NRXP)
- NRx Pharmaceuticals stock price target raised to $21 by BTIG on FDA progress
- FDA grants fast track designation for NRx’s depression treatment
- FDA grants fast track designation to NRx for suicidal ideation drug
- HOPE Therapeutics receives Florida approval for Dura Medical acquisition
- Hope Therapeutics to acquire stake in Florida psychiatry clinic
- IBN Initiates Coverage of NRx Pharmaceuticals Inc.
- NRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:NRXP) Announces Filing of Commissioner’s National Priority Voucher Application for Intravenous Ketamine (NRX-100)
- New to The Street Show #673 Airs Nationwide on Bloomberg TV - Saturday, June 21 at 6:30 PM EST Featuring FLOKI, NRX Pharmaceuticals (NASDAQ:NRXP), MUSQ - The Music ETF (NYSE:MUSQ), Health In Tech (NAS
- NRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: NRXP) and HOPE Therapeutics, Inc. Announce Strategic Investor Relations Partnership with astr partners
- NRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:NRXP) and HOPE Therapeutics, Inc. to Present at H.C. Wainwright 6th Annual Neuro Perspectives Hybrid Conference
- New to The Street Signs National Media Agreement with NRx Pharmaceuticals for 12-Part Broadcast Series Across TV, Digital, and Outdoor Platforms
- NRx Pharmaceuticals files for preservative-free ketamine
- NRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:NRXP) and HOPE Therapeutics™, Inc. Selected to Present at the Wall Street Conference on May 21, 2025, in Palm Beach, Florida
- NRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:NRXP) Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Earnings call transcript: NRx Pharmaceuticals targets profitability by end of 2025 in Q1 2025
- HOPE Therapeutics secures $7.8 million for clinic acquisitions
- Amazon.com To $253? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Arhaus (NASDAQ:ARHS), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
Rango diario
2.91 3.07
Rango anual
1.10 6.01
- Cierres anteriores
- 2.98
- Open
- 3.00
- Bid
- 2.92
- Ask
- 3.22
- Low
- 2.91
- High
- 3.07
- Volumen
- 403
- Cambio diario
- -2.01%
- Cambio mensual
- 28.07%
- Cambio a 6 meses
- 41.75%
- Cambio anual
- 72.78%
