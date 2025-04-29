Valute / NRXP
NRXP: NRX Pharmaceuticals Inc
2.97 USD 0.01 (0.34%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NRXP ha avuto una variazione del -0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.88 e ad un massimo di 3.03.
Segui le dinamiche di NRX Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NRXP News
- NRX Pharmaceuticals at H.C. Wainwright: Pioneering Neuropsychiatric Care
- HOPE Therapeutics acquires Dura Medical to expand mental health services
- H.C. Wainwright assumes coverage on NRx Pharmaceuticals stock with Buy rating
- FDA grants fast track designation for NRx’s depression treatment
- NRx Pharmaceuticals' Approach To Treating Depression And Suicide Ideation Brings Modern Solution To Centuries-Old Problem - NRX Pharmaceuticals (NASDAQ:NRXP)
- NRx Pharmaceuticals stock price target raised to $34 from $31 at D. Boral Capital
- From Novel Therapies To Treat Suicidal Bipolar Depression To Launching A Network Of Clinics, NRx Pharmaceuticals Is Getting Attention On Wall Street - NRX Pharmaceuticals (NASDAQ:NRXP)
- NRx Pharmaceuticals stock price target raised to $21 by BTIG on FDA progress
- FDA grants fast track designation for NRx’s depression treatment
- FDA grants fast track designation to NRx for suicidal ideation drug
- HOPE Therapeutics receives Florida approval for Dura Medical acquisition
- Hope Therapeutics to acquire stake in Florida psychiatry clinic
- IBN Initiates Coverage of NRx Pharmaceuticals Inc.
- NRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:NRXP) Announces Filing of Commissioner’s National Priority Voucher Application for Intravenous Ketamine (NRX-100)
- New to The Street Show #673 Airs Nationwide on Bloomberg TV - Saturday, June 21 at 6:30 PM EST Featuring FLOKI, NRX Pharmaceuticals (NASDAQ:NRXP), MUSQ - The Music ETF (NYSE:MUSQ), Health In Tech (NAS
- NRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: NRXP) and HOPE Therapeutics, Inc. Announce Strategic Investor Relations Partnership with astr partners
- NRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:NRXP) and HOPE Therapeutics, Inc. to Present at H.C. Wainwright 6th Annual Neuro Perspectives Hybrid Conference
- New to The Street Signs National Media Agreement with NRx Pharmaceuticals for 12-Part Broadcast Series Across TV, Digital, and Outdoor Platforms
- NRx Pharmaceuticals files for preservative-free ketamine
- NRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:NRXP) and HOPE Therapeutics™, Inc. Selected to Present at the Wall Street Conference on May 21, 2025, in Palm Beach, Florida
- NRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:NRXP) Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Earnings call transcript: NRx Pharmaceuticals targets profitability by end of 2025 in Q1 2025
- HOPE Therapeutics secures $7.8 million for clinic acquisitions
- Amazon.com To $253? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Arhaus (NASDAQ:ARHS), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
Intervallo Giornaliero
2.88 3.03
Intervallo Annuale
1.10 6.01
- Chiusura Precedente
- 2.98
- Apertura
- 3.01
- Bid
- 2.97
- Ask
- 3.27
- Minimo
- 2.88
- Massimo
- 3.03
- Volume
- 447
- Variazione giornaliera
- -0.34%
- Variazione Mensile
- 30.26%
- Variazione Semestrale
- 44.17%
- Variazione Annuale
- 75.74%
21 settembre, domenica