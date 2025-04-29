QuotazioniSezioni
NRXP
NRXP: NRX Pharmaceuticals Inc

2.97 USD 0.01 (0.34%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NRXP ha avuto una variazione del -0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.88 e ad un massimo di 3.03.

Segui le dinamiche di NRX Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.88 3.03
Intervallo Annuale
1.10 6.01
Chiusura Precedente
2.98
Apertura
3.01
Bid
2.97
Ask
3.27
Minimo
2.88
Massimo
3.03
Volume
447
Variazione giornaliera
-0.34%
Variazione Mensile
30.26%
Variazione Semestrale
44.17%
Variazione Annuale
75.74%
