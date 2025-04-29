통화 / NRXP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NRXP: NRX Pharmaceuticals Inc
2.97 USD 0.01 (0.34%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NRXP 환율이 오늘 -0.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.88이고 고가는 3.03이었습니다.
NRX Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NRXP News
- NRX Pharmaceuticals at H.C. Wainwright: Pioneering Neuropsychiatric Care
- HOPE Therapeutics acquires Dura Medical to expand mental health services
- H.C. Wainwright assumes coverage on NRx Pharmaceuticals stock with Buy rating
- FDA grants fast track designation for NRx’s depression treatment
- NRx Pharmaceuticals' Approach To Treating Depression And Suicide Ideation Brings Modern Solution To Centuries-Old Problem - NRX Pharmaceuticals (NASDAQ:NRXP)
- NRx Pharmaceuticals stock price target raised to $34 from $31 at D. Boral Capital
- From Novel Therapies To Treat Suicidal Bipolar Depression To Launching A Network Of Clinics, NRx Pharmaceuticals Is Getting Attention On Wall Street - NRX Pharmaceuticals (NASDAQ:NRXP)
- NRx Pharmaceuticals stock price target raised to $21 by BTIG on FDA progress
- FDA grants fast track designation for NRx’s depression treatment
- FDA grants fast track designation to NRx for suicidal ideation drug
- HOPE Therapeutics receives Florida approval for Dura Medical acquisition
- Hope Therapeutics to acquire stake in Florida psychiatry clinic
- IBN Initiates Coverage of NRx Pharmaceuticals Inc.
- NRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:NRXP) Announces Filing of Commissioner’s National Priority Voucher Application for Intravenous Ketamine (NRX-100)
- New to The Street Show #673 Airs Nationwide on Bloomberg TV - Saturday, June 21 at 6:30 PM EST Featuring FLOKI, NRX Pharmaceuticals (NASDAQ:NRXP), MUSQ - The Music ETF (NYSE:MUSQ), Health In Tech (NAS
- NRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: NRXP) and HOPE Therapeutics, Inc. Announce Strategic Investor Relations Partnership with astr partners
- NRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:NRXP) and HOPE Therapeutics, Inc. to Present at H.C. Wainwright 6th Annual Neuro Perspectives Hybrid Conference
- New to The Street Signs National Media Agreement with NRx Pharmaceuticals for 12-Part Broadcast Series Across TV, Digital, and Outdoor Platforms
- NRx Pharmaceuticals files for preservative-free ketamine
- NRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:NRXP) and HOPE Therapeutics™, Inc. Selected to Present at the Wall Street Conference on May 21, 2025, in Palm Beach, Florida
- NRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:NRXP) Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Earnings call transcript: NRx Pharmaceuticals targets profitability by end of 2025 in Q1 2025
- HOPE Therapeutics secures $7.8 million for clinic acquisitions
- Amazon.com To $253? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Arhaus (NASDAQ:ARHS), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
일일 변동 비율
2.88 3.03
년간 변동
1.10 6.01
- 이전 종가
- 2.98
- 시가
- 3.01
- Bid
- 2.97
- Ask
- 3.27
- 저가
- 2.88
- 고가
- 3.03
- 볼륨
- 447
- 일일 변동
- -0.34%
- 월 변동
- 30.26%
- 6개월 변동
- 44.17%
- 년간 변동율
- 75.74%
20 9월, 토요일