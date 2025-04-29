КотировкиРазделы
NRXP: NRX Pharmaceuticals Inc

2.98 USD 0.02 (0.67%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NRXP за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.94, а максимальная — 3.13.

Следите за динамикой NRX Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.94 3.13
Годовой диапазон
1.10 6.01
Предыдущее закрытие
3.00
Open
3.00
Bid
2.98
Ask
3.28
Low
2.94
High
3.13
Объем
478
Дневное изменение
-0.67%
Месячное изменение
30.70%
6-месячное изменение
44.66%
Годовое изменение
76.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.