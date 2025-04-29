Валюты / NRXP
NRXP: NRX Pharmaceuticals Inc
2.98 USD 0.02 (0.67%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NRXP за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.94, а максимальная — 3.13.
Следите за динамикой NRX Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NRXP
- NRX Pharmaceuticals at H.C. Wainwright: Pioneering Neuropsychiatric Care
- HOPE Therapeutics acquires Dura Medical to expand mental health services
- H.C. Wainwright assumes coverage on NRx Pharmaceuticals stock with Buy rating
- FDA grants fast track designation for NRx’s depression treatment
- NRx Pharmaceuticals' Approach To Treating Depression And Suicide Ideation Brings Modern Solution To Centuries-Old Problem - NRX Pharmaceuticals (NASDAQ:NRXP)
- NRx Pharmaceuticals stock price target raised to $34 from $31 at D. Boral Capital
- From Novel Therapies To Treat Suicidal Bipolar Depression To Launching A Network Of Clinics, NRx Pharmaceuticals Is Getting Attention On Wall Street - NRX Pharmaceuticals (NASDAQ:NRXP)
- NRx Pharmaceuticals stock price target raised to $21 by BTIG on FDA progress
- FDA grants fast track designation for NRx’s depression treatment
- FDA grants fast track designation to NRx for suicidal ideation drug
- HOPE Therapeutics receives Florida approval for Dura Medical acquisition
- Hope Therapeutics to acquire stake in Florida psychiatry clinic
- IBN Initiates Coverage of NRx Pharmaceuticals Inc.
- NRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:NRXP) Announces Filing of Commissioner’s National Priority Voucher Application for Intravenous Ketamine (NRX-100)
- New to The Street Show #673 Airs Nationwide on Bloomberg TV - Saturday, June 21 at 6:30 PM EST Featuring FLOKI, NRX Pharmaceuticals (NASDAQ:NRXP), MUSQ - The Music ETF (NYSE:MUSQ), Health In Tech (NAS
- NRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: NRXP) and HOPE Therapeutics, Inc. Announce Strategic Investor Relations Partnership with astr partners
- NRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:NRXP) and HOPE Therapeutics, Inc. to Present at H.C. Wainwright 6th Annual Neuro Perspectives Hybrid Conference
- New to The Street Signs National Media Agreement with NRx Pharmaceuticals for 12-Part Broadcast Series Across TV, Digital, and Outdoor Platforms
- NRx Pharmaceuticals files for preservative-free ketamine
- NRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:NRXP) and HOPE Therapeutics™, Inc. Selected to Present at the Wall Street Conference on May 21, 2025, in Palm Beach, Florida
- NRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:NRXP) Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Earnings call transcript: NRx Pharmaceuticals targets profitability by end of 2025 in Q1 2025
- HOPE Therapeutics secures $7.8 million for clinic acquisitions
- Amazon.com To $253? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Arhaus (NASDAQ:ARHS), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
Дневной диапазон
2.94 3.13
Годовой диапазон
1.10 6.01
- Предыдущее закрытие
- 3.00
- Open
- 3.00
- Bid
- 2.98
- Ask
- 3.28
- Low
- 2.94
- High
- 3.13
- Объем
- 478
- Дневное изменение
- -0.67%
- Месячное изменение
- 30.70%
- 6-месячное изменение
- 44.66%
- Годовое изменение
- 76.33%
