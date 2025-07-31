Moedas / NOK
NOK: Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares
4.69 USD 0.09 (1.96%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NOK para hoje mudou para 1.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.62 e o mais alto foi 4.76.
Veja a dinâmica do par de moedas Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NOK Notícias
Faixa diária
4.62 4.76
Faixa anual
3.91 5.48
- Fechamento anterior
- 4.60
- Open
- 4.65
- Bid
- 4.69
- Ask
- 4.99
- Low
- 4.62
- High
- 4.76
- Volume
- 18.774 K
- Mudança diária
- 1.96%
- Mudança mensal
- 9.84%
- Mudança de 6 meses
- -13.15%
- Mudança anual
- 6.59%
