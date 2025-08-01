Währungen / NOK
NOK: Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares
4.76 USD 0.07 (1.49%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NOK hat sich für heute um 1.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.69 bis zu einem Hoch von 4.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NOK News
- Nokia Stock: Increasingly Attractive With New AI Partnerships (NYSE:NOK)
- Nokia: Healthy And Undervalued 5G Leader Ready To Shine After Rate Cuts (NYSE:NOK)
- Nokia creates new technology and AI organization in leadership shake-up
- What's Going On With Nokia Stock Monday? - Nokia (NYSE:NOK)
- Nokia's Optical Solution Used by i4Networks for Data Center Interconnect
- Ascend Communications: How To Find & Own America's Greatest Opportunities
- Nokia, Supermicro Join Forces for AI-Optimized Data Center Solutions
- Jim Cramer Calls Fortinet The 'Weakest' Cybersecurity Stock, Favors These 2 Instead - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- What's Going On With Nokia Stock Tuesday? - Nokia (NYSE:NOK)
- Nokia Chosen by City of Superior to Build Fiber Network in Wisconsin
- What's Going On With Super Micro Stock Monday? - Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI), Nokia (NYSE:NOK)
- Newbridge Networks: How To Find & Own America's Greatest Opportunities
- Why Nokia Stock Popped on Wednesday
- Why Nokia Stock Was Winning on Wednesday
- Nokia stock upgraded to Outperform by BNP Paribas Exane on AI potential
- Nokia, EBB Team Up to Upgrade AI Data Centers Across Malaysia
- Nokia Chosen by Vortex to Upgrade IP Edge & Transport for Broadband
- Can Arista Gain From an Integrated Cloud Networking Solution Focus?
- Nokia and MX Fiber Expand Gigabit Connectivity Across Southeast Mexico
- Nokia’s Heard acquires shares on NYSE
- C3.ai (AI) Slashes Outlook 33%, Triggers Massive Stock Selloff
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Should You Buy, Hold, or Sell AMD Stock Ahead of Q2 Earnings?
Tagesspanne
4.69 4.78
Jahresspanne
3.91 5.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.69
- Eröffnung
- 4.69
- Bid
- 4.76
- Ask
- 5.06
- Tief
- 4.69
- Hoch
- 4.78
- Volumen
- 22.209 K
- Tagesänderung
- 1.49%
- Monatsänderung
- 11.48%
- 6-Monatsänderung
- -11.85%
- Jahresänderung
- 8.18%
