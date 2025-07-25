Валюты / NOK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NOK: Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares
4.60 USD 0.05 (1.10%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NOK за сегодня изменился на 1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.53, а максимальная — 4.61.
Следите за динамикой Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NOK
- What's Going On With Nokia Stock Monday? - Nokia (NYSE:NOK)
- Nokia's Optical Solution Used by i4Networks for Data Center Interconnect
- Ascend Communications: How To Find & Own America's Greatest Opportunities
- Nokia, Supermicro Join Forces for AI-Optimized Data Center Solutions
- Jim Cramer Calls Fortinet The 'Weakest' Cybersecurity Stock, Favors These 2 Instead - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- What's Going On With Nokia Stock Tuesday? - Nokia (NYSE:NOK)
- Nokia Chosen by City of Superior to Build Fiber Network in Wisconsin
- What's Going On With Super Micro Stock Monday? - Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI), Nokia (NYSE:NOK)
- Newbridge Networks: How To Find & Own America's Greatest Opportunities
- Why Nokia Stock Popped on Wednesday
- Why Nokia Stock Was Winning on Wednesday
- Nokia stock upgraded to Outperform by BNP Paribas Exane on AI potential
- Nokia, EBB Team Up to Upgrade AI Data Centers Across Malaysia
- Nokia Chosen by Vortex to Upgrade IP Edge & Transport for Broadband
- Can Arista Gain From an Integrated Cloud Networking Solution Focus?
- Nokia and MX Fiber Expand Gigabit Connectivity Across Southeast Mexico
- Nokia’s Heard acquires shares on NYSE
- C3.ai (AI) Slashes Outlook 33%, Triggers Massive Stock Selloff
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Should You Buy, Hold, or Sell AMD Stock Ahead of Q2 Earnings?
- Ericsson in talks to invest in Intel’s networking business - Bloomberg
- Nokia stock price target lowered to EUR4.25 by Deutsche Bank on FX impact
- Nokia stock price target lowered to $5 by Raymond James on FX impact
Дневной диапазон
4.53 4.61
Годовой диапазон
3.91 5.48
- Предыдущее закрытие
- 4.55
- Open
- 4.56
- Bid
- 4.60
- Ask
- 4.90
- Low
- 4.53
- High
- 4.61
- Объем
- 16.974 K
- Дневное изменение
- 1.10%
- Месячное изменение
- 7.73%
- 6-месячное изменение
- -14.81%
- Годовое изменение
- 4.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.