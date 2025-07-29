Divisas / NOK
NOK: Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares
4.69 USD 0.09 (1.96%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NOK de hoy ha cambiado un 1.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.62, mientras que el máximo ha alcanzado 4.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NOK News
Rango diario
4.62 4.76
Rango anual
3.91 5.48
- Cierres anteriores
- 4.60
- Open
- 4.65
- Bid
- 4.69
- Ask
- 4.99
- Low
- 4.62
- High
- 4.76
- Volumen
- 18.774 K
- Cambio diario
- 1.96%
- Cambio mensual
- 9.84%
- Cambio a 6 meses
- -13.15%
- Cambio anual
- 6.59%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B