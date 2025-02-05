Moedas / NOAH
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NOAH: Noah Holdings Limited American Depositary Shares
11.75 USD 0.11 (0.95%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NOAH para hoje mudou para 0.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.51 e o mais alto foi 11.79.
Veja a dinâmica do par de moedas Noah Holdings Limited American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NOAH Notícias
- BOS Better Online Solutions schedules annual shareholder meeting for October 23
- Noah Holdings Limited (NOAH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Noah Holdings Q2 2025 sees strong income growth
- Should Value Investors Buy Noah Holdings (NOAH) Stock?
- Earnings call transcript: Noah Holdings Q1 2025 sees profit rise amid revenue dip
- Mega Matrix shareholders approve share capital increase and new equity plan
- Applied Materials Issues Weak Outlook, Joins Globant, Sandisk And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Are Investors Undervaluing Noah Holdings (NOAH) Right Now?
- Franklin Covey, Borr Drilling And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Borr Drilling (NYSE:BORR)
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- 17 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy Out Of 72 June Graham Value All-Stars
- New Overseas Clients And Significant Undervaluation Make Noah A Buy (NYSE:NOAH)
- Noah Holdings Limited (NOAH) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- NOAH HOLDINGS LIMITED ANNOUNCES UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER OF 2025
- Noah: Not Quite The Bargain It May Appear To Be At First
- Noah Holdings Limited (NOAH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Noah: Big Data, $21 Billion Under Management, And A Clear Buy
Faixa diária
11.51 11.79
Faixa anual
7.68 14.90
- Fechamento anterior
- 11.64
- Open
- 11.66
- Bid
- 11.75
- Ask
- 12.05
- Low
- 11.51
- High
- 11.79
- Volume
- 255
- Mudança diária
- 0.95%
- Mudança mensal
- -3.37%
- Mudança de 6 meses
- 22.91%
- Mudança anual
- -5.85%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh