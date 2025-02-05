Währungen / NOAH
NOAH: Noah Holdings Limited American Depositary Shares
11.82 USD 0.18 (1.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NOAH hat sich für heute um 1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.51 bis zu einem Hoch von 11.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Noah Holdings Limited American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NOAH News
Tagesspanne
11.51 11.91
Jahresspanne
7.68 14.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.64
- Eröffnung
- 11.66
- Bid
- 11.82
- Ask
- 12.12
- Tief
- 11.51
- Hoch
- 11.91
- Volumen
- 489
- Tagesänderung
- 1.55%
- Monatsänderung
- -2.80%
- 6-Monatsänderung
- 23.64%
- Jahresänderung
- -5.29%
